Toto Cutugno testo e significato di Insieme | 1992 La canzone che vinse l’Eurovision

Era il 5 maggio del 1990. Sul palco di Zagabria, nel cuore di una Jugoslavia ancora intera ma già fragile, un uomo in giacca bianca cantava un sogno condiviso: un’Europa unita e finalmente insieme. Quell’uomo era Toto Cutugno, e la sua canzone, Insieme: 1992, avrebbe riportato l’Italia sul tetto dell’ Eurovision dopo 26 anni di assenza dal podio. Non fu solo una vittoria musicale. Fu un momento simbolico, in cui una melodia semplice si fece portavoce di un’epoca che stava cambiando e che probabilmente stava diventando quella che oggi conosciamo. Lo fece con le parole giuste, quelle che ancora adesso, a distanza di oltre trent’anni, sono di grande attualità. Il significato di Insieme: 1992. “Unite, unite, Europe”. Poche parole, incise nel ritornello, che rappresentano l’anima del brano. Insieme: 1992 nasce come canzone-manifesto: l’Europa che Toto Cutugno canta è quella che guarda con speranza all’entrata in vigore del Mercato unico europeo, prevista proprio per il 1992. 🔗Leggi su Dilei.it

