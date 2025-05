Firenze, 16 maggio 2025 – In pratica siamo giunti al giro di boa della XIX legislatura. Vien da chiedersi allora se e quanto la delegazione toscana abbia inciso nell’economia dei lavori di Montecitorio e Palazzo Madama. Per trovare risposta non occorre però spulciare ordini del giorno e risoluzioni dei singoli parlamentari finiti sotto la lente. Quelli che, chi più chi meno, pesano e influenzano il domino delle prossime regionali. Ci pensa la banca dati della fondazione OpenPolis. Opposizioni. Il segretario della Camera procede all’appello nominale. Ma il fedelissimo di Renzi, Francesco Bonifazi, non risponde alla chiamata per 6.827 volte su 11mila e spicci. “È tesoriere di partito, è normale”, così lo giustificano in Italia Viva. L’indice di forza alla Camera stimato da OpenPolis in base agli incarichi ricoperti è pari allo 0,08% (375esimo su 400 parlamentari). 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, le pagelle agli onorevoli: Fossi e Furfaro primi della classe, ma Donzelli è il più ‘forte’