di Marco Principini Toscana, terra dell’olio d’oliva. La conferma arriva dai numeri della produzione complessiva del 2024 che è raddoppiata rispetto al 2023 con circa 20mila tonnellate (+101%), e una produzione Ig imbottigliata di 2.450.000 tonnellate (+9%): è quanto rivelano i dati di Ismea, illustrati a Firenze all’evento della Selezione regionale oli evo Dop e Igp della Toscana. In regione ci sono 87mila ettari ad olivo di cui 27mila a biologico, 37mila aziende impiegate, e oltre 400 frantoi attivi. "È chiaro che la produzione 2024 non viene tutta imbottigliata entro dicembre – afferma Tiziana Sarnari, analista di Ismea –, comunque i primi dati sono molto positivi. Sono tutti ancora provvisori e bisogna aspettare la fine della campagna, ma più o meno i numeri sono questi. La Toscana non è la regione più produttiva d’Italia, lo sappiamo tutti, però a livello di Dop e Igp è sempre la seconda o la terza. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Toscana, la terra dell’olio d’oliva. Produzione raddoppiata nel 2024: "Mercato importante all’estero"