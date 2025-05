tosa rivazza tamburello il tributo di valsanterno

Tosa, Rivazza e Tamburello. Staccate di gusto lungo il circuito sotto gli occhi del mondo per tutto il weekend. E Frantoio Valsanterno celebra il simbolo che ha reso la città famosa, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con tre prodotti Special Edition dedicati alle curve più emozionanti: Tosa, Rivazza e Tamburello. Tre etichette celebrative, "inno all’italianità e alla passione per le corse, da portare sulle tavole, da regalare, gustare e conservare come ricordo", spiegano dal frantoio di via di Nola. A partire dall’olio Tosa: un legame tutto locale; si ispira alle sfumature dell’autodromo di Imola con un’etichetta dedicata a una delle piste più iconiche della Motorvalley. E’ invece un’ode all’Italia, un’etichetta che richiama il tricolore e orgoglio italiano, patria dei motori più famosi al mondo l’altra creazione del Frantoio Valsanterno, Rivazza. 🔗Leggi su Quotidiano.net

