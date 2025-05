Torneo di Primavera Venezia e LiventinaOpitergina subito a bersaglio

Il 48esimo "Torneo di Primavera", dedicato alla categoria Allievi, è partito con entusiasmo a Mareno di Piave. Nonostante il maltempo, con pioggia battente e lampi, le squadre di Venezia e Liventina Opitergina hanno dato il via alle prime sfide dei gironi, promettendo match avvincenti e emozioni in campo.

Inizio con i botti (è proprio il caso di dirlo) a Mareno di Piave il 48esimo "Torneo di Primavera" di calcio, riservato alla categoria Allievi. Sotto un vero diluvio, condito anche di tuoni e fulmini, si sono giocate le prime gare dei due gironi. La prima e la seconda di ciascun raggruppamento. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Torneo di Primavera, Venezia e LiventinaOpitergina subito a bersaglio

