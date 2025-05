Torna Venerdì in Musica | tocca ad Attenti a quel Duo

Torna "Venerdì in Musica" con un nuovo entusiasmante appuntamento! Dopo il successo inaugurale, Piazza Umberto I a Maddaloni si prepara a ospitare "Attenti a quel duo". Un evento imperdibile che illuminerà il centro con la magia della musica live. Non mancate venerdì 16 maggio, dalle ore 21:00!

Dopo il grande successo dell’esordio, “Venerdì in Musica” torna a illuminare Piazza Umberto I a Maddaloni con il secondo appuntamento della rassegna estiva che ha già conquistato pubblico e attività del centro. Venerdì 16 maggio, dalle ore 21:00, si alza nuovamente il sipario sulla musica live. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Torna "Venerdì in Musica": tocca ad "Attenti a quel Duo"

