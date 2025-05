Torna la Crazy Week con musica sport e divertimento nel cuore di Milano

Torna la Crazy Week, un evento imperdibile che trasformerà Milano in un palcoscenico di musica, sport e divertimento! Siete pronti a vivere un'intera settimana di emozioni, giochi e spettacoli? Non perdete l'occasione di unirvi a noi per la quarta edizione, organizzata dall'Associazione iSemprevivi. Segnate le date sul calendario e preparatevi a festeggiare!

Secondo milanotoday.it: Ma la novità assoluta dell’edizione 2025 della Crazy Week sarà la Crazy Run di 5 km con partenza sempre dall’Arco della Pace, domenica 25 maggio alle ore 10.00, percorrendo tutto il parco Sempione.

