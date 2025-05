torna la camminata della legalità fino alla rocca al traguardo la festa di riapertura della biblioteca

’Un passo davanti all’altro’. A Cento si terrà la quarta camminata per la legalità organizzata da Comune di Cento, Comune di Pieve di Cento, Unione Reno Galliera, Biblioteca Civica Patrimonio Studi di Cento, Biblioteca Le Scuole di Pieve di Cento e altre associazioni. Venerdì 23 maggio alle 17.30 si svolgerà la partenza da Pieve di Cento dai Giardini di porta Cento e l’arrivo alle 18.30 alla Rocca di Cento con la festa di riapertura della Biblioteca Civica Patrimonio Studi. In concomitanza della “Giornata della Legalità’ si terranno una serie di eventi molto significatici e importanti per indicare a giovani e meno giovani la strada giusta da seguire. In particolare, alla Rocca di Cento si svolgerà la festa della riapertura della Biblioteca Civica Patrimonio Studi. Nell’ambito dell’evento, si terrà l’inaugurazione della mostra tavole dell’albo ’Tre in tutto’ di Calì e Labate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

