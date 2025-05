Torna GialappaShow | settima puntata lunedì 19 maggio chi affianca Forest

Torna GialappaShow con la settima puntata lunedì 19 maggio, alle 21.30! Marco Santin e Giorgio Gherarducci, con il loro inconfondibile stile irriverente, sono pronti a intrattenervi. Scoprite chi affiancherà Forest in questo nuovo appuntamento su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Non mancate!

In onda alle 21.30. Nuovo appuntamento con GialappaShow, l’irriverente programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in onda in prima visione assoluta lunedì 19 maggio alle ore 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. In questa settima puntata, al fianco del Mago Forest arriva Alessandra Amoroso, in dolce attesa, nelle vesti di co-conduttrice. La serata si apre con una sigla ispirata alla serie Vikings, con la partecipazione di tutto il cast. Al citofono, stavolta, risponde Carlo Lucarelli, alle prese con la pungente Miriam (Brenda Lodigiani). Tre special guest arricchiscono l’episodio: Matilde Gioli torna nei panni della Dottoressa Giordana nel nuovo episodio di Doc Doc.. Frank Matano affianca Marcello Cesena e Simona Garbarino in una nuova puntata di Sensualità a Corte. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Torna GialappaShow: settima puntata lunedì 19 maggio, chi affianca Forest

Altre fonti ne stanno dando notizia

GIALAPPASHOW - Alessandra Amoroso affianca il Mago Forest alla conduzione della settima puntata, lunedì 19 maggio, su TV8 e Sky Uno

Lo riporta napolimagazine.com: Nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky ...

GialappaShow stasera in tv su TV8: ospiti, imitazioni e anticipazioni della puntata

Da corrieredellumbria.it: Torna l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato Gialappa’s Band con Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest. La sesta puntata andrà in onda in prima visione assoluta oggi, luned ...

GialappaShow su TV8: stasera Francesca Pascale al fianco del Mago Forest

Segnala gazzetta.it: Ospiti del GialappaShow stasera, nella nuova puntata della quinta stagione, oggi lunedì 12 maggio 2025. Con Francesca Pascale e i comici accanto a Mago Forest.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Beautiful Anticipazioni lunedì 22 febbraio

Anticipazioni Beautiful puntata di lunedì febbraio 2021. Liam si reca alla Forrrester per riferire a Thomas che non si fida più di lui e gli ordina di non avvicinarsi a Hope e chiunque appartenga alla sua famiglia.