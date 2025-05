Torna ’Appassionata’

Nuovo appuntamento per Appassionata, oggi alle 21 alla Gran Sala Cesanelli con "Riflessi – Voci e paesaggi sonori d’Europa". Protagonisti due artisti marchigiani, il mezzosoprano Mariangela Marini accompagnata al pianoforte da Matteo Angeloni. Marini ha cantato in importanti teatri come il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Lirico di Cagliari, il Macerata Opera Festival e l’Arena di Verona, interpretando ruoli in opere quali "Un ballo in maschera" e "Werther". Angeloni è un pianista e compositore che si è perfezionato all’Accademia Pianistica di Imola e si è esibito in importanti istituzioni musicali. Grazie a loro, le composizioni della serata guideranno il pubblico in un percorso che unisce lirismo mitteleuropeo, spirito popolare iberico, impressioni simboliste e accenti italiani del primo Novecento, tra brani di Korngold, Brahms, Respighi, Satie, Verdi, Alma Mahler e de Falla. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

