Tor Vergata tirocinio per matricole di Veterinaria all’Izslt di Roma

Ottanta studenti del primo anno del corso di laurea in Medicina veterinaria dell'Università di Roma Tor Vergata hanno avviato il tirocinio teorico-pratico all'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana. Questa esperienza sul campo, tra necroscopie e analisi diagnostiche, rafforza la sinergia tra formazione accademica e pratica professionale.

Ottanta studenti del primo anno del corso di laurea in Medicina veterinaria dell’Università di Roma Tor Vergata hanno iniziato il tirocinio teorico-pratico presso l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana. Un’esperienza sul campo, tra necroscopie e analisi diagnostiche, che consolida la sinergia tra didattica accademica e sanità pubblica veterinaria. Un tirocinio immersivo tra aula e laboratorio È . Tor Vergata, tirocinio per matricole di Veterinaria all’Izslt di Roma Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Veterinaria, inizia tirocinio matricole Tor Vergata a Istituto zooprofilattico Lazio e Toscana

Si legge su msn.com: Roma, 15 mag. (Adnkronos/Labitalia) - E' iniziato da pochi giorni il tirocinio teorico pratico degli 80 studenti al primo anno del nuovo corso ...

Al via il tirocinio pratico per studenti di medicina veterinaria all’università di Roma Tor Vergata con l’Izslt

gaeta.it scrive: L’università di Roma Tor Vergata e l’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana avviano un tirocinio pratico per 80 studenti di medicina veterinaria, integrando teoria e attività diagnostic ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dieta di pesce in gravidanza - studio Tor Vergata su Nutrients

Sono molti gli studi che hanno esplorato l'associazione tra il consumo di pesce durante la gravidanza e gli esiti neonatali favorevoli, anche se alcuni hanno dato risultati contrastanti.