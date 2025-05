Top o Flop per Like a Star? Amadeus su Nove un Debutto Amaro ecco gli Ascolti

Il debutto di "Like a Star", il nuovo show di Amadeus su Nove, si presenta come un inizio agrodolce. Nonostante le aspettative, gli ascolti hanno deluso. Scopriamo insieme i fattori che hanno influenzato questa partenza e le strategie che potrebbero risollevare le sorti del programma nei prossimi appuntamenti.

Il nuovo show di Amadeus su Nove, "Like a Star", parte in salita. Analizziamo i motivi dietro gli ascolti deludenti e le strategie future.

