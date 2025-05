Tonali Juventus | affare complicatissimo ma i bianconeri hanno un asso nella manica Svelata la strategia con cui mettere a segno il colpo

L'affare Tonali con la Juventus si preannuncia complicato, ma la dirigenza bianconera ha studiato una strategia efficace. Scopriamo il piano per concretizzare questo ambizioso obiettivo durante la prossima sessione estiva di calciomercato, puntando a potenziare significativamente la squadra.

Tonali Juventus: l’affare resta molto complicato, ma la dirigenza ha un asso nella manica. Ecco il piano con cui mettere a segno il colpo in estate. Nel corso della prossima sessione estiva il calciomercato Juventus ha intenzione di alzare il tasso tecnico della propria mediana con un colpo top: il primo nome nella lista in tal senso è sempre quello di Sandro Tonali. L’affare resta molto complicato anche perchè il Newcastle è vicino alla qualificazione alla prossima Champions e non è detto che l’azzurro voglia lasciare la Premier, ma i bianconeri ci proveranno: occhio all’eventuale inserimento di Douglas Luiz come contropartita, pedina gradita oltremanica. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus: affare complicatissimo, ma i bianconeri hanno un asso nella manica. Svelata la strategia con cui mettere a segno il colpo

