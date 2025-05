Tommy Paul sfiderà Sinner | “Mi hanno pignorato l’auto per 2 rate non pagate” Ma è multimilionario

Tommy Paul, numero 13 ATP, sfiderà Jannik Sinner nelle semifinali degli Internazionali d'Italia. Nonostante la sua situazione finanziaria complicata, con un'auto pignorata per due rate non pagate, il tennista americano rimane un multimilionario. A Roma, ha condiviso la sua disavventura avvenuta in Florida. Continua a leggere per scoprire di più!

