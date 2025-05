Tom Cruise e Cuba Gooding Jr la reunion sul red carpet di Cannes a 30 anni da Jerry Maguire

Tom Cruise e Cuba Gooding Jr. hanno ravvivato i ricordi del loro celebre film "Jerry Maguire" durante una reunion sul red carpet di Cannes, quasi trent'anni dopo l'uscita del cult del 1996. I due attori si sono incontrati ieri in occasione della première di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", incantando i fan presenti alla kermesse.

I due protagonisti del lungometraggio di successo del 1996 si sono ritrovati ieri alla kermesse cinematografica transalpina. In occasione della première di Mission: Impossible - The Final Reckoning al Festival di Cannes, Tom Cruise e Cuba Gooding Jr. si sono ritrovati insieme a quasi trent'anni di distanza da Jerry Maguire. Entrambi avevano recitato nel dramma romantico e si sono incrociati sul red carpet francese, abbracciandosi e scambiandosi affettuosi sorrisi e qualche parola prima di proseguire nella passeggiata davanti ai fotografi. L'esperienza condivisa sul set di Jerry Maguire Nel film di Cameron Crowe, Tom Cruise interpretava il protagonista, un agente sportivo al culmine del successo che inizia a mostrarsi insofferente. Dopo essersi licenziato porta con sé il suo . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise e Cuba Gooding Jr., la reunion sul red carpet di Cannes a 30 anni da Jerry Maguire

