Tom Cruise aggiorna su Top Gun 3 | il film è più vicino di quanto si pensi

Tom Cruise ha fornito un piccolo aggiornamento su Top Gun 3 durante la promozione del suo ultimo film d’azione, Mission: Impossible – The Final Reckoning. Tom Cruise ha all’attivo diversi franchise e film importanti, ma Mission: Impossible e Top Gun sono senza dubbio i più remunerativi. Tuttavia, ci sono voluti 35 anni prima che Tom Cruise realizzasse un sequel di Top Gun. In quel periodo, ha girato sei film di Mission: Impossible e ne ha ottenuti altri due in via di sviluppo. Sebbene Top Gun: Maverick sia di gran lunga il film più importante di Tom Cruise, ci sono ancora dubbi sulla possibilità che un Top Gun 3 si realizzi mai, dato che Cruise non è uno che si butta a capofitto nelle cose per il gusto di farle e, forse altrettanto degno di nota, l’attore sta per compiere 63 anni. Nel 2024, si era parlato di un possibile avanzamento di produzione di Top Gun 3 da parte della Paramount, ma non erano stati forniti dettagli precisi sul film, né erano ancora emersi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

