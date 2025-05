Toloi finita la stagione E forse dopo 10 anni anche l’avventura con l’Atalanta

Toloi conclude la sua stagione e, dopo dieci anni, potrebbe dire addio all'Atalanta. Il difensore brasiliano ha subito un infortunio al polpaccio, che lo costringerà a uno stop di 20 giorni. Salterà così la partita contro il Genoa del 17 maggio e l'ultima sfida con il Parma, complicando i piani di formazione di Gasperini.

CALCIO SERIE A. Per il brasiliano lesione al polpaccio e 20 giorni di stop: salta il match sul campo del Genoa di sabato 17 maggio e anche quello conclusivo col Parma. Un rebus la formazione per Marassi.

