Trick Williams ha fatto un ingresso sorprendente nell'episodio di iMPACT! del 15 maggio, lanciando una sfida a Joe Hendry. Accompagnato da Frankie Kazarian, Williams ha espresso il suo rispetto per lui, pur ammettendo che non si piacciono. La scena si infiamma mentre le tensioni tra le superstar di NXT e i campioni di Impact si intensificano.

La superstar di NXT, Trick Williams, ha fatto un’apparizione a sorpresa nell’episodio di iMPACT! del 15 maggio, salendo sul ring al fianco di Frankie Kazarian. Pur ammettendo di non essere sulla stessa lunghezza d’onda, Williams ha chiarito che tra i due c’è un rispetto reciproco: “ Non ci piacciamo, ma ci rispettiamo” ha dichiarato, prima di lanciare una sfida clamorosa al campione del mondo TNA, Joe Hendry. #WWENXT 's @trickwilliams is IN THE HOUSE! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.comQr5lV8yGJR — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 16, 2025 Hendry non ha perso tempo a rispondere, raggiungendo il ring accompagnato da Elijah. Santino Marella sembrava pronto a lasciar scatenare lo scontro sul momento, ma è intervenuto Robert Stone per fermare tutto. È stato proprio Stone a rendere ufficiale l’incontro per TNA Under Siege: Trick Williams e Frankie Kazarian affronteranno Elijah e Joe Hendry. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA: Trick Williams scuote iMPACT, sfida lanciata a Joe Hendry

