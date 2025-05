TNA | Debutto dominante per Indi Hartwell contro Kelsey Heather

Indi Hartwell non ha perso tempo nel lasciare il segno durante il suo debutto sul ring in TNA, nell’episodio di iMPACT! andato in onda il 15 maggio. Hartwell ha affrontato Kelsey Heather, offrendo una prestazione dominante e portando a casa una vittoria netta, in quello che può essere definito a tutti gli effetti uno squash match.. @indihartwell makes her TNA debut RIGHT NOW! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic.twitter.comCwBw5siVrm — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 16, 2025 Il debutto di Hartwell arriva dopo la sua apparizione a sorpresa a Rebellion 2025, dove è stata svelata come la nuova Knockout della TNA, mettendo fine a settimane di speculazioni. Secondo quanto riportato in precedenza, il suo ingaggio era in trattativa già da circa un mese ed è stato finalizzato proprio in quel periodo. Hurts Donut seals the victory & makes an IMPACT for @indihartwell in her debut! WATCH #TNAiMPACT on TNA+: pic. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

