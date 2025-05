Tiziana Vanorio la geofisica che ha scoperto il segreto delle scosse lente dei Campi Flegrei

Tiziana Vanorio, geofisica di Pozzuoli, ha rivoluzionato la comprensione delle scosse lente dei Campi Flegrei. Evacuata da adolescente e ora docente a Stanford, ha pubblicato su Science una ricerca innovativa sul bradisismo. Dalla sua ricerca è emersa una startup che sviluppa un cemento ispirato alle rocce vulcaniche, unendo scienza e sostenibilità.

Italiana di Pozzuoli, evacuata da adolescente, ora insegna a Stanford. Ha pubblicato su Science una ricerca che cambia la prospettiva sul bradisismo. Dai suoi studi è nata una startup che crea un cemento ispirato alle rocce vulcaniche

Tiziana Vanorio, la geofisica che ha scoperto il segreto delle "scosse lente" dei Campi Flegrei

"Campi Flegrei, terremoti provocati da serbatoio geotermico in forte pressione"

Campi Flegrei, nuovo studio: non magma, ma acqua la causa delle scosse

