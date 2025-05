I titoli di studio, qualunque essi siano, si dovrebbero conservare per tutta la vita e il motivo è semplice. Si tratta infatti di documenti ufficiali che attestano le competenze acquisite nonché il percorso formativo svolto. Non sono solo semplici ricordi scolastici, ma certificazioni che possono essere richieste in numerosi contesti, anche dopo molti anni. Bisognerebbe quindi averne una copia sempre a portata di mano per evitare disagi burocratici o tempi di attesa lunghi nel caso si richiedesse un eventuale duplicato. Conservare tali titoli, poi, è importante anche nel caso ci si voglia trasferire e lavorare all’estero. Se, ad esempio, si consegue invece una laurea in un altro paese, per poterla spendere in Italia è necessaria la dichiarazione di valore del titolo di studio ovvero il riconoscimento. 🔗Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Titoli di studio e dichiarazione di valore, che sono e quanto durano