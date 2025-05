Tirana i leader europei tornano bambini con l' IA

A Tirana, durante il vertice della Comunità politica europea, i leader europei si sono reinventati come bambini grazie alle immagini generate dall'Intelligenza Artificiale. Nel suggestivo scenario dell'Opera nazionale, hanno accolto i partecipanti dicendo "Benvenuti in Albania!" in diverse lingue, dando vita a un momento di leggerezza e convivialità.

Tirana, 16 mag. (askanews) - I leader europei, riuniti all'Opera nazionale di Tirana per il vertice della Comunità politica europea, si sono divertiti a vedersi "da bambini" nelle immagini generate dall'Intelligenza artificiale, mentre dicevano "Benvenuti in Albania!" in diverse lingue. Il video è stato trasmesso durante l'apertura del vertice e ha fatto sorridere gli stessi capi di Stato e di governo presenti in platea per la cerimonia inaugurale. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riso osservando il proprio "alter ego" virtuale e quelli altrui.

