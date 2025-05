Tilda Swinton protagonista per David Lowery di Death In Her Hands David Lowery, regista di Sir Gawain e il Cavaliere Verde, sta preparando il suo prossimo film con la premio Oscar Tilda Swinton. Come riportato da Deadline, si tratta del whodunnitthriller psicologico ultraterreno Death In Her Hands, tratto dal romanzo del 2020 dell’autrice americana Ottessa Moshfegh. La storia ruota intorno alla neo-vedova Vesta Gul ( Tilda Swinton ), che si imbatte in un agghiacciante biglietto scritto a mano nel bosco vicino a casa sua: “ Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi l’ha uccisa. Non sono stata io. Ecco il suo cadavere ”. Ma non c’è nessun corpo. Non c’è sangue. Sola e armata solo di una macchina fotografica, del suo cane Charlie e della sua fervida immaginazione, Vesta diventa così ossessionata dallo scoprire l’identità e il destino di Magda. 🔗Leggi su Cinefilos.it