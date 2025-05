L'attrice è pronta a rimettere piede sul set con il prossimo progetto cinematografico del regista di Storia di un fantasma. David Lowery è al lavoro sul suo nuovo film Death in Her Hands, adattamento cinematografico, a cura del regista, del romanzo cult della scrittrice Ottessa Moshfegh. Protagonista del film sarà Tilda Swinton, che lavorerà al lungometraggio prodotto da See-Saw Films, casa di produzione vincitrice dell'Oscar e nota per aver lavorato a film come Il potere del cane, Il discorso del re e One Life. Il ritorno di Tilda Swinton sul set Tilda Swinton aveva dichiarato poco tempo fa di avere intenzione di prendersi una pausa dalla recitazione ma evidentemente il progetto presentatole da Lowery ha colpito nel segno e l'ha . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tilda Swinton ci ripensa: niente pausa dalla recitazione, sarà la star del nuovo film di David Lowery