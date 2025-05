Thuram dal 1? in Inter-Lazio! Poi arrivano novità su tre infortunati

Thuram si prepara a un possibile esordio da titolare contro la Lazio, ma l'allenamento di oggi ha rivelato novità su tre infortunati. Domenica sera, a San Siro, l'Inter affronterà la Lazio di Marco Baroni nell'ultima gara casalinga della stagione, con entrambi i club in cerca di punti importanti.

Thuram verso una maglia da titolare in vista di Inter-Lazio. Ma l'allenamento di oggi ha riservato altre novità per tre giocatori. LA PARTITA – Domenica sera a San Siro andrà in scena l'ultima gara casalinga della stagione dell 'Inter. I nerazzurri riceveranno la Lazio di Marco Baroni, alla ricerca di punti per tenere viva la lotta al 4° posto. Un avversario ostico per la squadra di Simone Inzaghi, tornata a -1 dal Napoli nello scorso weekend, che deve vincere per sperare di tenere vive le speranze tricolori. Ottenuti i tre punti, i nerazzurri dovranno poi fare affidamento sul Parma dell' "amico" Christian Chivu, impegnato al Tardini contro la formazione partenopea. I tifosi dell'Inter sperano, come fatto dal Genoa di Patrick Vieira, che anche il tecnico rumeno riesca a fermare la squadra di Antonio Conte.

