The Odissey di Christopher Nolan sarà il primo film girato interamente con telecamere IMAX

Christopher Nolan torna a stupire con "The Odyssey", il suo progetto cinematografico più ambizioso. Per la prima volta, il regista utilizzerà telecamere IMAX per girare l'intero film. Con un cast d'eccezione composto da Matt Damon e Tom Holland, questa epica avventura promette di ridefinire i confini del cinema blockbuster.

Christopher Nolan realizza sempre blockbuster enormi, ma il suo prossimo “ The Odyssey ” sarà il suo lavoro più colossale finora. “The Odyssey” sarà il primo film girato interamente con telecamere IMAX. Nolan è attualmente impegnato nella produzione del film, che vede protagonisti Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e tanti altri. Nolan si è impegnato a realizzare un film interamente con telecamere IMAX fin dal 2008, quando “Il cavaliere oscuro” è diventato il primo film di Hollywood a utilizzare telecamere IMAX per girare alcune scene d’azione. Da allora, Nolan ha utilizzato le telecamere IMAX per un numero sempre maggiore di scene con ogni nuova uscita. Il suo film vincitore dell’Oscar nel 2023, “Oppenheimer”, è stato il primo film a utilizzare la pellicola IMAX in bianco e nero 65mm. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Odissey di Christopher Nolan sarà il primo film girato interamente con telecamere IMAX

