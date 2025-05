The Kolors la nuova canzone ricorda un brano di Elodie

La nuova canzone dei The Kolors ha suscitato animati dibattiti tra gli ascoltatori. Alcuni utenti maliziosi sostengono che il brano richiami un pezzo del repertorio di Elodie. In questo articolo, esploreremo le somiglianze tra i due brani, presentando gli audio a confronto che accendono la discussione. Scopriamo insieme i dettagli!

Secondo alcuni maliziosi utenti la nuova canzone dei The Kolors ricorderebbe un vecchio pezzo di Elodie: gli audio a confronto L'articolo The Kolors, la nuova canzone ricorda un brano di Elodie proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - The Kolors, la nuova canzone ricorda un brano di Elodie

Ne parlano su altre fonti

The Kolors imbucati ai matrimoni come i Maroon 5: ecco il nuovo singolo “Pronto come va”

Secondo deejay.it: I The Kolors come i Maroon 5 nel 2015: lanciano il nuovo singolo imbucandosi a matrimoni di sconosciuti.

The Kolors, band da matrimonio nel video di “Pronto come va”

Segnala radioitalia.it: Stash, Dario e Alex hanno lasciato sposi e invitati a bocca aperta suonando in anteprima la nuova canzone The Kolors: dal palco di Sanremo a quelli dei matrimoni. Negli scorsi giorni, Stash e compagni ...

“Pronto come va” dei The Kolors: una compilation di citazioni ricca d’energia

Come scrive sorrisi.com: Dal 16 maggio, il nuovo brano del gruppo, tra citazioni a Raffaella Carrà e Mara Venier ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Farming Simulator 19 Premium Edition disponibile la nuova espansione alpina

Farming Simulator 19 Premium Edition? disponibile da oggi e include anche un artbook di 72 pagine e la nuova espansione alpina! GIANTS Software e Focus Home Interactive sono entusiaste di annunciare la disponibilit? di Alpine Farming Expansion, inclusa in Farming Simulator 19 Premium Edition, caratterizzata da una serie di ambienti montuosi con veicoli ed equipaggiamenti completamente nuovi.