The House Masters allo Spazio Sintesi la masterclass per dj e producer | ospiti Alex Gaudino e Black Legend

Scopri "The House Masters", la masterclass per DJ e producer organizzata dallo Spazio Sintesi di Palermo. Il 21 maggio incontri imperdibili con gli internazionali Alex Gaudino e Black Legend. Un'opportunità unica per crescere nella musica e fare rete, in un’iniziativa che si afferma come punto di riferimento per il Sud Italia.

La prima accademia per dj e producer a Palermo e in Sicilia annuncia la nuova masterclass "The House Masters" con due ospiti internazionali: Alex Gaudino e Black Legend. Appuntamento il 21 maggio allo Spazio Sintesi. Punto di riferimento per tutto il Sud, situata nel cuore del capoluogo siciliano.

LEGO Masters Academy: la nuova esperienza della LEGO House

msn.com scrive: La LEGO House, il "tempio dei mattoncini ... prolungando il legame emotivo con l'attività svolta. La LEGO Masters Academy è concepita come uno spazio inclusivo, capace di accogliere e ...

THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: HOUSE OF ASHES ARRIVER? NEL 2021!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe e Supermassive Games sono lieti di annunciare che The Dark Pictures: House of Ashes, il terzo titolo di The Dark Pictures Anthology, sar? disponibile dall?anno prossimo.