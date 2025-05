The flop | la serie della Verità sui 1 000 film finanziati in sei anni

"The Flop" è una serie che svela la verità sui 1.000 film finanziati in sei anni. Da oggi e per dieci giorni, pubblicheremo a puntate l’elenco delle pellicole italiane realizzate dal 2018, con dettagli su sussidi, costi e incassi al box office. Iniziamo con Nanni Moretti e i suoi insuccessi. Continua a leggere...

Da oggi e per dieci giorni pubblicheremo a puntate l’elenco delle pellicole prodotte in Italia dal 2018 indicando sussidi ricevuti, costi di realizzazione e incassi al box office. Nanni Moretti guida la prima infornata di fiaschi. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «The flop»: la serie della «Verità» sui 1.000 film finanziati in sei anni

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV E XBOX SERIE X INSIEME PER LA NEX-GEN

Con un?eccellente qualit? d?immagine, un audio coinvolgente e le pi? recenti funzionalit? per il gaming, LG e Xbox trasformano in realt? i sogni dei videogiocatori LG Electronics e Xbox hanno avviato un?esclusiva partnership per sottolineare la fenomenale esperienza di gioco garantita dall?unione tra la tanto attesa console Xbox Series X e gli LG OLED TV nei principali mercati in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacific.