The Batman 2 | consegna imminente per la prima bozza della sceneggiatura del sequel

Il sequel di "The Batman" di Matt Reeves sta prendendo forma: la prima bozza della sceneggiatura è imminente. Robert Pattinson tornerà a vestire i panni del Cavaliere Oscuro in un capitolo atteso dai fan, mentre il progetto continua a svilupparsi. Ecco le ultime novità su questo atteso seguito.

Il secondo capitolo del Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson riceve un aggiornamento importante: la prima bozza della sceneggiatura sarebbe ormai vicina alla consegna. Il sequel di The Batman, che vedrà ancora una volta Robert Pattinson indossare il mantello del Cavaliere Oscuro, continua a prendere forma. Dopo mesi di silenzio, arriva un aggiornamento significativo sullo stato della sceneggiatura. Il primo film, uscito nei cinema a marzo 2022, è stato diretto da Matt Reeves e ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico. Accanto a Pattinson, nel ruolo di Selina KyleCatwoman troviamo Zoë Kravitz, mentre Paul Dano ha interpretato un disturbante Enigmista. Il progetto ha rilanciato il personaggio in una chiave più noir e investigativa, conquistando un posto di rilievo nel panorama cinecomic recente. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Batman 2: consegna imminente per la prima bozza della sceneggiatura del sequel

