Testo traduzione e significato di Friend Of Mine Rihanna ritorna con la colonna sonora dei Puffi

Rihanna torna sulle scene dopo tre anni con "Friend Of Mine", un brano per la colonna sonora de "I Puffi". Oltre a presentare questa nuova canzone, la cantante darà anche voce a Puffetta. In questo articolo esploreremo il testo, la traduzione e il significato del brano. Continua a leggere per scoprire di più!

A tre anni di distanza da Lift Me Up, Rihanna ritorna con un nuovo brano, anch'esso contenuto nella colonna sonora di un film: si tratta di Friend Of Mine, per la pellicola I Puffi. La cantante presterà anche la voce a Puffetta: qui testo, traduzione e significato della canzone.

