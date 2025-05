Testo e significato di Occhi a cuore Jovanotti ha promesso di vivere adesso senza la malinconia del passato

"Occhi a cuore", il nuovo singolo di Jovanotti, invita a vivere intensamente il presente, lasciando da parte la malinconia del passato. Questo brano estivo del 2025 si propone di accompagnare il pubblico in un viaggio di gioia e consapevolezza, celebrando l'importanza di ogni attimo. Scopri il significato profondo di questa canzone. Continua a leggere...

Jovanotti ha pubblicato Occhi a cuore, una canzone che accompagnerĂ il suo pubblico durante l'estate 2025: un brano sull'importanza del vivere il presente senza perdersi troppo nel passato. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Testo e significato di Occhi a cuore, Jovanotti ha promesso di vivere adesso senza la malinconia del passato

Jovanotti, Occhi a cuore: testo e significato della canzone

Leggi il testo e ascolta "Occhi a cuore", singolo di Jovanotti da "Il corpo umano vol. 1".

Jovanotti, è uscita la canzone Occhi a cuore: testo e significato

Il nuovo singolo del cantautore, che i fan hanno già eletto a tormentone dell'estate, è un inno alla vita (e un invito a meravigliarsi sempre)

Jovanotti torna con Occhi a cuore : il singolo che profuma già d'estate (e di libertà)

«È una canzone con il doppiofondo, come le auto dei contrabbandieri che passano le frontiere»: Lorenzo è tornato con una nuova canzone che è una dedica ai «figli dei fiori di ogni epoca»

