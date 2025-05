Terzo settore | la Toscana ai vertici nazionali oltre 10mila associazioni

Firenze, 16 maggio 2025 – La Toscana si conferma in prima linea nel Terzo settore, superando le 10.000 associazioni. Questa vasta rete comprende organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative, attive in una pluralità di ambiti, dimostrando un forte impegno per il benessere della comunità e la coesione sociale.

Firenze, 16 maggio 2025 – La Toscana ai vertici nazionali del Terzo settore. Hanno superato quota diecimila gli enti operanti nella regione; tante sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali attualmente censite e che operano nei settori più diversi: dall’ambito sociale e sanitario a quello culturale e ambientale. Un numero elevatissimo emerso dalla presentazione del quinto rapporto sul Terzo settore, avvenuta oggi, 16 maggio, a Palazzo Strozzi Sacrati. I dati del rapporto. Il vasto universo del non profit. Le caratteristiche del volontariato nel 2025. Il rapporto, curato dall’osservatorio sociale regionale, ha evidenziato la crescita costante degli enti che hanno formalizzato la loro esistenza con l’iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), uno dei principali adempimenti previsti dalla riforma del settore, e che risultano quindi strutturati, organizzati, e abilitati a rapportarsi con le istituzioni. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terzo settore: la Toscana ai vertici nazionali, oltre 10mila associazioni

Su questo argomento da altre fonti

Terzo settore, i dati del quinto rapporto: oltre 10.000 le realtà censite in Toscana

Da www3.saturnonotizie.it: Hanno superato quota diecimila gli enti del terzo settore operanti in Toscana; tante sono le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione socia ...

Terzo settore, un esercito di 10mila realtà ma calano i giovani

Scrive intoscana.it: Trend e tendenze nel V rapporto dell'Osservatorio sociale regionale. Giani: "Toscana ai vertici nazionali". Spinelli: "Un ruolo prezioso" ...

Terzo settore, Giani: “La Toscana è regione leader in Italia”

Da www3.saturnonotizie.it: “Per quantità e qualità dell’impegno e per numero di associzioni e di volontari, ogni volta che si fanno indagini di questo tipo la Toscana risulta tra le tre regioni italiane dove più forte, presente ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terzo settore - Fiocchi (Notariato): Mission è formare e informare su lascito solidale

Il notariato da sempre sostiene il Comitato del Testamento solidale, ed è l'unico ordine professionale che risulta tra i fondatori perché con il nostro supporto, con la nostra formazione e informazione vogliamo portare ai cittadini italiani la cultura del Testamento, in primis, e del Testamento solidale come supporto per lasciare un mondo migliore.