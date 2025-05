Terrore e rapina | massacrato in casa da banditi probabilmente dell’Est Europa

Un'orribile notte di terrore e violenza ha sconvolto la quiete di una casa, dove un uomo è stato brutalmente aggredito da banditi, presumibilmente dell'Est Europa. "Puntandomi un coltello alla gola, mi ha intimato di tacere e di dargli i soldi; altrimenti non ne sarei uscito vivo". Una testimonianza di paura e vulnerabilità in un pianeta sempre più insicuro.

''puntandomi un coltello alla gola mi ha intimato di tacere e di dargli i soldi che avevo in casa altrimenti non ne sarei uscito vivo'' 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Terrore e rapina: massacrato in casa da banditi probabilmente dell’Est Europa

Su questo argomento da altre fonti

Terrore e rapina: fanno irruzione in casa e lo massacrano di botte

Secondo ilrestodelcarlino.it: L’incubo per il 45enne Aldo Giametta, titolare del Wind3 store di corso Alberto Pio a Carpi, è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì, quando due uomini lo hanno aggredito con una furia cieca ne ...

Si presentano a casa di una donna, la massacrano di botte e la rapinano: tre uomini arrestati nel Napoletano

Da fanpage.it: l'accusa è quella di rapina aggravata nei confronti di una donna cubana, avvenuta lo scorso 12 febbraio in casa della donna, a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Stando a quanto ricostruito ...

Rapina violenta in casa. Giovane patteggia e chiede scusa: “Ho fatto un errore”

Come scrive lanazione.it: Poco prima la banda di rapinatori aveva fatto irruzione a casa di due ottantenni, marito e moglie, che rimasero in balia dei banditi per diversi minuti, dopo essere stati legati e imbavagliati.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.