Terremoto scossa in Italia poco fa | paura tra i residenti

Il crepuscolo stendeva ombre lunghe sui vicoli di Raviscanina quando, alle 19:57, un improvviso tremito ha interrotto il silenzio. Un boato sommesso ha accompagnato il lieve dondolio dei lampioni e il tintinnio dei bicchieri nei bar ancora affollati. I rilevatori dell’INGV hanno misurato una magnitudo di 2.6 con epicentro a soli tre chilometri a sud-ovest del borgo. Qualcuno, impaurito, ha cercato conforto in una telefonata, altri si sono affacciati alle finestre, in attesa che la terra smettesse di scuotersi. Più tardi, in una mattina appena ordinarie, la terra aveva già parlato. Poco dopo l’alba, i sismografi avevano annunciato una scossa di magnitudo 2.1 nel tratto compreso tra Baia e Latina: un promemoria che, anche nelle ore più tranquille, il sottosuolo italiano rimane vivo e indomito. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

