terremoto milan rischia anche ibrahimovic cinque addii certi a fine stagione

È già partita la rivoluzione in casa Milan. Tra addii certi, big in bilico ed anche la dirigenza in discussione: tutti gli aggiornamenti Inizia la rivoluzione. La stagione fallimentare del Milan, come ammesso da Furlani in prima persona, impone al club rossonero cambiamenti forti e decisi. La sconfitta in finale di Coppa Italia ha spazzato via gli ultimi dubbi sul futuro di Sergio Conceicao: durerà solamente sei mesi la sua avventura a Milano. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il primo a salutare al termine della stagione. Zlatan Ibrahimovic a rischio: tutti in discussione in casa Milan. Gli ultimi aggiornamenti dopo la Coppa Italia (Foto LaPresse) – calciomercato.it Insieme al casting per il nuovo allenatore, al Milan ora sono tutti in discussione. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, anche Zlatan Ibrahimovic è sotto giudizio ed al centro delle critiche. 🔗Leggi su Calciomercato.it

