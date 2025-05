Terranova nuovo direttore generale dell' Irca | Il completamento della fusione è la priorità assoluta

Giacomo Terranova è il nuovo direttore generale dell'Irca, l'Istituto regionale per il credito agevolato, insediatosi martedì dopo aver firmato un contratto di quattro anni. La sua priorità assoluta sarà il completamento della fusione, avvenuta in seguito al concorso pubblico bandito a marzo 2024, dove ha ottenuto il ruolo tramite una selezione per titoli.

