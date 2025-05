Terni Campo Scuola Casagrande | Per terminare la pista di atletica ci vuole il clima asciutto

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, aggiorna sulla situazione dei lavori al Campo Scuola Casagrande, sottolineando l'importanza di un clima asciutto per completare la pista di atletica. "Rispettiamo i soldi pubblici", afferma, insistendo sulla necessitĂ di evitare sprechi in vista della conclusione dell'intervento, che prevede una spesa di 400 mila euro.

