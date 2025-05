Ternana nuovo stadio Libero Liberati | affidato a PwC Italia il ruolo di advisor

Il progetto del nuovo stadio Libero Liberati della Ternana prende forma con l'affidamento a PwC Italia del ruolo di advisor. L'accordo, annunciato venerdì 16 maggio, segna un passo importante nella pianificazione e nello sviluppo della struttura, promettendo assistenza strategica e operativa per realizzare un impianto innovativo e all'avanguardia.

Nuovo stadio Libero Liberati, novitĂ arrivata dalla Ternana nel pomeriggio di venerdì 16 maggio. La societĂ rossoverde infatti ha comunicato di aver siglato l’accordo con PwC Italia, organizzazione che offre servizi professionali alle imprese, per l’assistenza strategica e operativa nella. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, nuovo stadio Libero Liberati: affidato a PwC Italia il ruolo di advisor

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stadio Ternana, firmato l’accordo con PwC: al via i contatti con investitori

Secondo ternananews.it: La Ternana Calcio compie un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo Stadio Libero Liberati siglando un accordo con PwC Italia ...

Stadio Liberati, concessione “ponte” alla Ternana: lunedì il via libera in Consiglio

Da ternananews.it: La notizia era nell’aria da settimane, ma ora si avvicina la ratifica ufficiale. Nella seduta del Consiglio Comunale prevista per lunedì prossimo ...

Ternana, costituita la società di scopo per il nuovo stadio: «Momento storico per la città»

Come scrive umbria24.it: La Ternana compie un altro, fondamentale, passo per la realizzazione del nuovo stadio Liberati. In giornata infatti i presidenti Stefano e Maurizio D’Alessandro hanno costituito la società di scopo ch ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo DPCM 2 Novembre : cosa succede a parrucchieri e centri estetici

Il presidente del Consiglio ha spiegato che questa volta, visto che l'Italia ha una struttura articolata che consente un monitoraggio costante della situazione, non ci sar? un blocco generalizzato.