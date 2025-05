Terna risultati in crescita Di Foggia | investiti 560 milioni

Terna ha chiuso il primo trimestre dell’anno con risultati in crescita: ricavi a 901,8 milioni (+5,1% sullo stesso periodo del 2024), Ebitda a 652,0 milioni (+3,8%), utile netto di gruppo a 275,3 milioni (+2,6%). Crescita a doppia cifra degli investimenti a 562,1 milioni (+16,4%), "a beneficio della sicurezza del sistema elettrico italiano e della transizione energetica", spiega la societĂ in una nota sui conti dopo l’approvazione da parte del cda. L’indebitamento finanziario netto è 11.126,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 11.160,4 milioni di euro al 31 dicembre 2024). Terna spiega che nel corso dei primi tre mesi del 2025 c’è stato "un contesto in continua evoluzione e una richiesta di energia elettrica in Italia in lieve riduzione (-0,7%) rispetto al medesimo periodo del 2024". 🔗Leggi su Quotidiano.net

