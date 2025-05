Terna migliora i profitti e aumenta gli investimenti per la sicurezza della rete

Terna registra un significativo miglioramento dei profitti e un incremento degli investimenti per la sicurezza della rete elettrica. Con ricavi e margini in crescita e un debito in diminuzione, l'azienda avvia l'iter per l'approvazione di un nuovo elettrodotto in Toscana. Scopri i dettagli di questa strategia che rafforza l’infrastruttura energetica.

Cosa riportano altre fonti

Terna, profitti in crescita: salgono gli investimenti

Segnala ilmessaggero.it: Risultati in crescita per Terna nel primo trimestre del 2025. I ricavi salgono a 901,8 milioni, compiendo un balzo del 5,1% sullo stesso periodo del 2024, l'ebitda migliora a 652 milioni ...

Le sezioni seguenti sintentizzano i suggerimenti sui Margine profitti lordi di Terna Energy SA:

Si legge su it.investing.com: I margine profitti lordi di Terna Energy's per gli ultimi dodici mesi sono stati di 61,7% I margine profitti lordi di Terna Energy per gli anni fiscali tra dicembre 2020 e 2024 hanno registrato una ...

Terna, De Biasio: "Piano 2025 è più importante realizzato in storia società, migliora Paese"

Riporta msn.com: Lo afferma il presidente di Terna, Igor De Biasio, nel corso della presentazione del piano. "E' un piano che migliora il Paese perché attraverso quegli investimenti riusciamo a essere abilitatori ...

