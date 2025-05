Terminati colloqui Istanbul concordato scambio reciproco di 1000 prigionieri Kiev | Discusso incontro Putin-Zelensky Mosca | Soddisfatti

Si sono conclusi i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina, senza raggiungere un accordo di pace formale, data l'assenza di Zelensky e Putin. Tuttavia, è stato concordato uno scambio reciproco di 1.000 prigionieri. Fonti ucraine avvertono che le richieste territoriali di Mosca sono considerate "inaccettabili", rendendo il futuro delle trattative incerto.

Fonti ucraine però affermano: "Richieste territoriali di Mosca inaccettabili" Sono terminati i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina. Come era prevedibile, vista l'assenza di Zelensky e Putin, al momento non è stato raggiunto nessun accordo di pace. Ciononostante, il capo delegazione russ

