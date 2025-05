Tentativo di spaccata al distributore di sigarette il titolare | La sicurezza a Santarcangelo lascia desiderare

La sicurezza a Santarcangelo è sotto l'occhio del ciclone: un tentativo di spaccata al distributore di sigarette e la recente rapina alla gioielleria Pedrosi aggravatano la situazione. Gli episodi criminosi suscitano crescente preoccupazione tra i cittadini, mettendo in luce la necessità di un intervento più efficace per garantire la tranquillità della comunità.

Allarme sicurezza a Santarcangelo con la città clementina nel mirino dei ladri. La rapina a mano armata ai danni della gioielleria Pedrosi di via don Minzoni di giovedì è stato solo l'ultimo dei casi che, negli ultimi tempi, hanno funestato il paese suscitando forte preouccpazione tra i. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tentativo di spaccata al distributore di sigarette, il titolare: "La sicurezza a Santarcangelo lascia desiderare"

