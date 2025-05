È indagato per tentata estorsione ai danni di un imprenditore, ma adesso la Procura di Pescara ha chiesto l’ archiviazione per l’attuale presidente della divisione Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Gaetano Miccichè e altri collaboratori e dipendenti del gruppo bancario e dell’istituto assicurativo. L’ex presidente della Lega Serie A e fratello di Gianfranco Miccichè (storico braccio destro in Sicilia di Silvio Berlusconi) aveva ricevuto nel 2023 un avviso di garanzia in un procedimento scaturito dalla denuncia presentata dalla presunta vittima Giulio Falcone, ex calciatore di Serie A (dove ha giocato con Torino, Fiorentina, Bologna e Sampdoria) e oggi imprenditore nel campo immobiliare e delle energie rinnovabili. Per il pm Andrea Di Giovanni “non sussistono gli elementi oggettivi del reato ipotizzato” di tentata estorsione continuata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tentata estorsione all’ex calciatore, il pm: archiviazione per Miccichè (Intesa). Ma la presunta vittima chiede di riaprire il caso