News tv. Tensione in diretta tra Bruzzone e Matano: è scontro aperto (VIDEO) – Al programma di Rai 1 La vita in diretta Alberto Matano è tornato ad occuparsi del caso di Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Il giornalista ha fatto ascoltare un estratto di una telefonata tra la moglie di Louis, Valeria Bartolucci e l'inviato de La Vita In Diretta, Valerio Scarponi, in cui la donna punta il dito contro Manuela Bianchi e suo fratello Loris e assicura di aver visto il corpo di Pierina. Dopo che l'audio è andato in onda c'è stato un battibecco tra Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, e il conduttore. Botta e risposta a "La Vita In Diretta": tensione tra Matano e Bruzzone.

