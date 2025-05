Tennis tutto pronto per il torneo di Caltanissetta | c' è il palermitano Gabriele Piraino

Stanno per accendersi i riflettori sul Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC, in programma dall’1 all’8 Giugno 2025. Il talentuoso palermitano Gabriele Piraino è pronto a scendere in campo, mentre il Tennis Club Caltanissetta si prepara a vivere una settimana di emozioni e grande tennis sui suoi iconici campi in terra rossa.

Scorre inesorabile la sabbia nella clessidra del countdown del Tennis Club Caltanissetta che si prepara ad accogliere, sui propri campi in terra rossa, una settimana di grande tennis, dall’1 all'8 Giugno 2025, con il Torneo Internazionale Città di Caltanissetta Trofeo BCC. Un appuntamento che. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tennis, tutto pronto per il torneo di Caltanissetta: c'è il palermitano Gabriele Piraino

Ne parlano su altre fonti

Tutto pronto per l’undicesima edizione del Camozzi Open

Lo riporta spaziotennis.com: Scatta domani, giovedì 15 maggio, l’undicesima edizione del Camozzi Open – Memorial Cav. Attilio Camozzi, tappa tra le più prestigiose del calendario internazionale ITF di wheelchair tennis in Italia.

Tennis, tutto pronto per il via degli Internazionali di Roma: il tabellone integrale del torneo

Da informazione.it: Dal 7 al 18 maggio, il Foro Italico ospiterà l’edizione 2025 degli Internazionali BNL d’Italia, uno dei tornei di tennis ... la sospensione di tre mesi. Tutto pronto per l’inizio degli ...

Tennis, tutto pronto per gli Internazionali del 'Cerri': a Santa Croce arrivano i campioni del futuro

Segnala today.it: Sarà un anniversario significativo, il quarantacinquesimo, quello festeggiato nel 2025 dal Torneo ITF giovanile 'Città di Santa Croce' Mauro Sabatini, organizzato dal Tc Santa Croce sull’Arno dal 10 a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rafael Nadal annuncia il ritiro dal tennis: l'ultimo torneo sarà la Coppa Davis

Rafael Nadal ha annunciato ufficialmente il ritiro dal tennis professionistico il 10 ottobre 2024 tramite un video sui social.