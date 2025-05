Tennis Sara Errani e Jasmine Paolini volano nella finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale nel doppio femminile degli Internazionali Bnl d’Italia. L’eterna Errani, originaria di Massa Lombarda, continua a brillare nel mondo del tennis. Insieme alla giovane Paolini, ha raggiunto per la seconda volta consecutiva l’ambita finale, mettendo in mostra un gioco spettacolare e affiatato sul Campo Centrale.

Eterna Sara Errani. La tennista cresciuta a Massa Lombarda continua a inanellare successi. In coppia con Jasmine Paolini ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale di doppio femminile degli Internazionali Bnl d'Italia. La coppia azzurra ha infatti sconfitto sul Campo Centrale

