Tennis Roma | Musetti cede ad Alcaraz

Lorenzo Musetti vede infrangersi il suo sogno di avanzare alla finale degli Internazionali d'Italia, cedendo in semifinale a Carlos Alcaraz con un punteggio di 6-3 7-6. Nonostante le buone prestazioni precedenti, il giovane tennista di Carrara non riesce a mantenere il ritmo, perdendo il servizio e mostrando meno brillantezza rispetto ai turni precedenti.

17.47 Finisce in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia. Il 23enne di Carrara, n.9 del mondo,cede in due set 6-3 7-6 allo spagnolo Carlos Alcaraz, ex n.1 e ora n.3 Atp. Musetti non ha trovato la brillantezza sfoggiata contro Zverev. Nel primo set,Musetti perde il servizio in apertura e al 5° gioco, strappa un break al game successivo ma subisce il 6-3 dello spagnolo.Nella seconda partita, due break Musetti e uno Alcaraz nei primi tre game,poi Lorenzo cede il servizio nell'8° e il tiebreak 7-4. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

