(Adnkronos) – “Possiamo annunciare che partirà il progetto di riqualificazione e copertura del Campo Centrale. Sarà un progetto che non spezzerà l’armonia del luogo. I lavori inizieranno dopo gli Internazionali 2026. I termini previsti per ultimare i lavori sono di 18 mesi. I cantieri si fermeranno per permettere lo svolgimento regolare degli Internazionali 2027 per poi riprendere appena finito il torneo”. Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma durante il talk ‘Punti di Vista’ al Foro Italico nella Lounge Executive Area, moderato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario. “La struttura richiamerà elementi tipici del Foro Italico e la copertura sarà amovibile -aggiunge Mezzaroma-. L’investimento sarà di circa 60 milioni da parte di Sport e Salite per un impianto che lavorerà 150 giorni all’anno, per portare circa 25 milioni di euro annui, 22 milioni solo dal tennis, per ripagare l’investimento nel giro di due anni. 🔗Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Tennis, Mezzaroma: “Dal 2026 i lavori per la copertura del Campo Centrale del Foro Italico”