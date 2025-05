Tennis Jannik Sinner in finale a Roma

Jannik Sinner scrive la storia e conquista la finale del torneo di Roma. In una straordinaria rimonta, l'altoatesino sconfigge Tommy Paul con un punteggio di 1-6, 6-0, 6-3, diventando il primo italiano in 47 anni a raggiungere questo traguardo al Foro Italico. Un momento imperdibile per il tennis italiano!

22.35 Prosegue la straordinaria marcia di Jannik Sinner che in rimonta batte Tommy Paul e vola, per la prima volta in carriera, in finale sulla terra rossa del Foro Italico: 16 60 63 il risultato in favore dell'altoatesino. Un italiano torna così a giocarsi il titolo a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta (1978). Ma che spavento nel 1° set che ha visto il n.1 al Mondo cedere con un punteggio inusuale per lui (1-6). Poi Sinner ha inserito le marce alte, dominado il secondo parziale (6-0) e vincendo facile il 3° (6-3), al terzo match-point. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

